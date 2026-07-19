تقارير إسرائيلية: واشنطن أبلغت "تل أبيب" بعزمها تصعيد الضربات ضد إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بنيتها تصعيد الضربات ضد إيران خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات على احتمال تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين، أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي، أن واشنطن أبلغت "تل أبيب" باعتزامها تكثيف عملياتها العسكرية ضد إيران في الفترة القريبة المقبلة.

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير، بأن "إسرائيل" في حالة تأهب، وقد تضطر إلى العودة إلى "قتال ضارٍ" ضد إيران خلال الأيام المقبلة، إذا تطورت الأوضاع الميدانية.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "إسرائيل" تترقب الفرصة للانخراط في الحرب ضد إيران، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة هي التي تحدد وتيرة التصعيد ومساره، وفقًا للصحيفة.

وتتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر خطورة مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتراجع فرص احتواء الأزمة، في ظل تبادل الضربات والتهديدات التي تنذر بانهيار التفاهمات السابقة وامتداد تداعيات الصراع إلى دول وممرات استراتيجية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين