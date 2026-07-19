فيديوهات متزامنة.. قادة ومسؤولون إسرائيليون يعربون عن تأييدهم لمنتخب الأرجنتين

أعلن عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، وعضو الكنيست بوعز بيسموث، دعمهم لمنتخب الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني.

ونشر المسؤولون الإسرائيليون، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ورسائل مصورة عبّروا فيها عن تشجيعهم للمنتخب الأرجنتيني، متمنين له الفوز بالمباراة النهائية، في خطوة لافتة تزامنت مع الساعات الأخيرة التي سبقت انطلاق اللقاء المرتقب.

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ويأتي هذا الموقف في ظل متابعة جماهيرية واسعة للمباراة النهائية، التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين في ختام منافسات كأس العالم 2026، بينما أثار تزامن إعلان هذا العدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين دعمهم لمنتخب واحد اهتمامًا واسعًا وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

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ليست هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها مسؤولون إسرائيليون عن تفضيلاتهم الرياضية/ السياسية، إلا أن إعلان رئيس الدولة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء وأعضاء "الكنيست" دعمهم العلني للمنتخب الأرجنتيني بشكل متزامن يعد من أبرز المظاهر السياسية المرافقة لنهائي كأس العالم، وسط متابعة عالمية للحدث الرياضي الأكبر.

وفي وقت سابق، وخلال المباراة الماضية للمنتخب الأرجنتيني، أعرب نتنياهو عن تشجيعه لمنتخب الأرجنتين، موضحا أن دعمه لا يرتبط بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي وصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين