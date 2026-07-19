فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حاسوب ذكي عملاق يتوقع بطل كأس العالم 2026.. هذا هو الفائز الليلة

بالأسماء.. وصول 16 أسيرًا محررًا إلى مستشفى شهداء الأقصى

4 شهداء ومصابون في خروقات إسرائيلية لوقف اطلاق النار بغزة

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: التوسع الاستيطاني يهدد الوجود المسيحي الفلسطيني

فيديوهات متزامنة.. قادة ومسؤولون إسرائيليون يعربون عن تأييدهم لمنتخب الأرجنتين

إبعاد صحفي مقدسي عن المسجد الأقصى

اعتراض صواريخ إيرانية باتجاه العقبة وإخلاء طائرات أمريكية مزودة للوقود

الأسير المحرر نادر صدقة عن السنوار: "سيفٌ عاش مُشهَرًا ومات مُشهَدًا"

سلطات الاحتلال تُجبر عائلة من طمرة على هدم منزلها ذاتيًا بعد رفض الاستئناف

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية شمال غرب القدس

حاسوب ذكي عملاق يتوقع بطل كأس العالم 2026.. هذا هو الفائز الليلة

19 يوليو 2026 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
...
حاسوب ذكي يتوقع بطل كأس العالم الليلة.. هذا هو الفائز

توقع حاسوب ذكي عملاق بمن سيكون بطل كأس العالم 2026 التي ستقام الليلة بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

ووفق توقعات حاسوب "أوبتا" العملاق يتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، وذلك قبل ساعات من المواجهة النهائية المرتقبة التي تجمعه بحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني.

وبحسب توقعات "أوبتا"، التي استندت إلى نحو 25 ألف عملية محاكاة، فإن المنتخب الإسباني بقيادة نجمه الشاب لامين جمال هو الأوفر حظًا للتتويج باللقب، بنسبة بلغت 59.6%، مقابل 40.4% للأرجنتين بقيادة قائدها ليونيل ميسي.

اقرأ أيضا: نهائي كأس العالم 2026: قمة كروية نارية تجمع إسبانيا والأرجنتين في صراع المجد

ويلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب نيويورك نيوجيرزي، في المباراة النهائية للبطولة، عند الساعة 22:00 بتوقيت فلسطين ومكة المكرمة والدوحة والقاهرة، بعدما حجزت إسبانيا والأرجنتين مقعديهما في النهائي عقب تجاوز فرنسا وإنجلترا في الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ المباراة النهائية بفوزه على فرنسا بهدفين دون رد، فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني بعد انتصار مثير على إنجلترا بنتيجة 2-1.

وإذا صدقت توقعات "أوبتا"، فسيحرز المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني في تاريخه بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية التي استضافتها قطر عام 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كأس العالم 2026 #بطل كأس العالم #حاسوب ذكي #كأس العالم الليلة #بطل المونديال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة