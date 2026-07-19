حاسوب ذكي عملاق يتوقع بطل كأس العالم 2026.. هذا هو الفائز الليلة

توقع حاسوب ذكي عملاق بمن سيكون بطل كأس العالم 2026 التي ستقام الليلة بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

ووفق توقعات حاسوب "أوبتا" العملاق يتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، وذلك قبل ساعات من المواجهة النهائية المرتقبة التي تجمعه بحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني.

وبحسب توقعات "أوبتا"، التي استندت إلى نحو 25 ألف عملية محاكاة، فإن المنتخب الإسباني بقيادة نجمه الشاب لامين جمال هو الأوفر حظًا للتتويج باللقب، بنسبة بلغت 59.6%، مقابل 40.4% للأرجنتين بقيادة قائدها ليونيل ميسي.

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ويلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب نيويورك نيوجيرزي، في المباراة النهائية للبطولة، عند الساعة 22:00 بتوقيت فلسطين ومكة المكرمة والدوحة والقاهرة، بعدما حجزت إسبانيا والأرجنتين مقعديهما في النهائي عقب تجاوز فرنسا وإنجلترا في الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ المباراة النهائية بفوزه على فرنسا بهدفين دون رد، فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني بعد انتصار مثير على إنجلترا بنتيجة 2-1.

وإذا صدقت توقعات "أوبتا"، فسيحرز المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني في تاريخه بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية التي استضافتها قطر عام 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين