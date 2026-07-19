بالأسماء.. وصول 16 أسيرًا محررًا إلى مستشفى شهداء الأقصى

وصل 16 أسيرًا، الأحد، إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت نقل 16 من الأسرى المحررين عبر معبر كرم أبو سالم إلى المستشفى، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم بعد وصولهم إلى القطاع.

وضمت قائمة الأسرى المحررين كلاً من: أحمد كامل عبد الهبيل من حي الشيخ رضوان، وعادل عبد الله الطويل وخليل عبد الله الطويل من مخيم المغازي، وأحمد إسماعيل قنن من حي الدرج بمدينة غزة، وإياد محمد نوفل من جباليا، وسالم رشدي جندية وهاني سليم عبيد وعلاء شعبان الحرازين من حي الشجاعية، ومحمد سلمان المصري من خان يونس، ومحمود عبد أبو عطيوي ومحمد سمير زهد ومصطفى حسن حلوق من مخيم النصيرات، ومحمد عبد أبو راس ومحمود عبد أبو راس من حي الزيتون، وعلاء محمد أبو مهرة من حي التفاح، وعلاء بسام أبو حليمة من بيت لاهيا.

ولم توضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها تفاصيل إضافية بشأن ظروف الإفراج عن الأسرى أو أوضاعهم الصحية بعد وصولهم إلى قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين