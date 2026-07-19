إبعاد صحفي مقدسي عن المسجد الأقصى

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرارًا بإبعاد عضو هيئة العمل الوطني في القدس، الصحفي أحمد الصفدي، عن المسجد الأقصى المبارك، بعد مداهمة منزله واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الصحفي الصفدي قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مركز التحقيق في القشلة، حيث سلّمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق عدد من المرابطين والمرابطات والشخصيات المقدسية، في إطار إجراءات تستهدف الحد من وجود الفلسطينيين في المسجد ومحيطه.

500 قرار إبعاد منذ بداية العام

وتشير متابعات المؤسسات المقدسية إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 500 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري 2026، لفترات تصل إلى 6 أشهر.

ويأتي قرار الإبعاد بحق الصفدي ضمن سلسلة متصاعدة من أوامر الإبعاد التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وتقليص الوجود المقدسي فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين