35 شهيدًا في غزة وأبو سلمية يحذر من انهيار المنظومة الصحية

وأكد رئيس مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد 35 فلسطينيًا وإصابة نحو 150 آخرين، مؤكدًا أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

كما حذر أبو سلمية، من أن المنظومة الصحية في غزة تمر بحالة انهيار غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نسبة النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الجراحية تجاوزت 50%، نتيجة استمرار الاحتلال في منع إدخال الإمدادات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة الجرحى والمرضى ويهدد قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أبو سلمية أن الاحتلال يواصل استهداف المناطق القريبة من تلك التي يُفترض أنها آمنة، ما يؤدي إلى تصاعد المجازر بحق المدنيين، وإبادة عائلات بأكملها، مع عودة ظاهرة "الناجي الوحيد" من الأطفال، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين