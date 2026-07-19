فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تمهيدًا لهدمها.. الاحتلال يأمر بإخلاء منازل في القدس

35 شهيدًا في غزة وأبو سلمية يحذر من انهيار المنظومة الصحية

3 شهداء ومصابون في غزة وسط تصاعد خروقات الاحتلال

نهائي كأس العالم 2026: قمة كروية نارية تجمع إسبانيا والأرجنتين في صراع المجد

الدفاع المدني يبدأ المرحلة الثانية لانتشال جثامين الشهداء

بين الحر والعطش.. أهالي غزة يصارعون للحصول على قطرة ماء

23% من الإسرائيليين يدرسون الهجرة إذا فاز نتنياهو بالانتخابات

افتتاح البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية في غزة

ممداني يثير عاصفة سياسية بحديثه عن اعتقال نتنياهو

حملة إسرائيلية.. ملايين الرسائل تغرق هواتف الأمريكيين

35 شهيدًا في غزة وأبو سلمية يحذر من انهيار المنظومة الصحية

19 يوليو 2026 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
الدكتور محمد أبو سلمية

وأكد رئيس مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد 35 فلسطينيًا وإصابة نحو 150 آخرين، مؤكدًا أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

كما حذر أبو سلمية، من أن المنظومة الصحية في غزة تمر بحالة انهيار غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نسبة النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الجراحية تجاوزت 50%، نتيجة استمرار الاحتلال في منع إدخال الإمدادات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة الجرحى والمرضى ويهدد قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح أبو سلمية أن الاحتلال يواصل استهداف المناطق القريبة من تلك التي يُفترض أنها آمنة، ما يؤدي إلى تصاعد المجازر بحق المدنيين، وإبادة عائلات بأكملها، مع عودة ظاهرة "الناجي الوحيد" من الأطفال، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مجمع الشفاء الطبي #المنظومة الصحية #أبو سلمية #نقص المعدات الصحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة