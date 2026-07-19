نهائي كأس العالم 2026: قمة كروية نارية تجمع إسبانيا والأرجنتين في صراع المجد

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، اليوم 19 يوليو 2026، نحو ملعب "ميتلايف" الذي يستعد لاحتضان نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة تاريخية مرتقبة تجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره الأرجنتيني. هذه المباراة لا تمثل مجرد لقاء على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم، بل هي ذروة صراع كروي يجمع بين "الماتادور" الإسباني الطامح لاستعادة أمجاده، و"التانغو" الأرجنتيني الساعي لترسيخ هيمنته على البطولة.

طريق الوصول إلى النهائي

دخل المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة جداً بعد سلسلة من الانتصارات المبهرة في الأدوار الإقصائية، حيث أطاح بمنتخبات قوية مثل فرنسا في نصف النهائي، وبلجيكا والبرتغال في الأدوار السابقة، ليثبت أنه القوة الضاربة في هذه النسخة من المونديال. في المقابل، يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء وعينه على الكأس، مدعوماً بتاريخ حافل في المواجهات المباشرة، رغم أن إسبانيا تتفوق في لغة الأرقام للسنوات الأخيرة، مما يجعل التكهن بهوية البطل أمراً في غاية الصعوبة.

موعد المباراة وتفاصيل البث

لكل المتابعين الذين يرغبون في عدم تفويت لحظات هذه القمة الكروية الحاسمة، إليكم التفاصيل الكاملة للموعد والقنوات الناقلة:

تفاصيل المباراة

* المناسبة: نهائي كأس العالم 2026.

* أطراف اللقاء: إسبانيا ضد الأرجنتين.

* تاريخ المباراة: اليوم، 19 يوليو 2026.

* توقيت المباراة: تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

- الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

- الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

* ملعب المباراة: ميتلايف.

* القنوات الناقلة: يمكنكم مشاهدة المباراة مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات beIN Sports.

* ترددات القنوات الناقلة:

* beIN Sports MENA Max 1

* beIN Sports MENA Max 2

* beIN Sports MENA Max 3

* beIN Sports MENA Max 4





نظرة على أرقام المواجهات

تاريخ المواجهات بين العملاقين يعكس إثارة دائمة؛ حيث تميل كفة الانتصارات إجمالاً لصالح إسبانيا في السنوات الأخيرة، بينما تحمل الأرجنتين في جعبتها ذكريات انتصارات تاريخية. هذا التضارب في الأرقام يجعل من مباراة اليوم فصلاً جديداً ومثيراً في دفتر التاريخ الكروي العالمي.

بين الأداء الجماعي المتناغم للمنتخب الإسباني والروح القتالية العالية لمنتخب الأرجنتين، في رأيك، أي من المنتخبين يمتلك المفاتيح الفنية الأكثر تأثيراً لحسم اللقب الليلة؟