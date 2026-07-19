الدفاع المدني يبدأ المرحلة الثانية لانتشال جثامين الشهداء

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، بدء المرحلة الثانية من عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في حي الصبرة بمدينة غزة، ضمن الجهود المتواصلة للوصول إلى ضحايا القصف الإسرائيلي.

وأوضح الجهاز أن المهمة الجديدة ستركز على البحث عن جثامين نحو 300 شهيد يُعتقد أنهم ما زالوا تحت أنقاض خمسة منازل دمرها الاحتلال في منطقة الصبرة، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والانتشال ستُنفذ في ظل ظروف ميدانية معقدة ونقص في المعدات والآليات اللازمة.

وتأتي هذه المرحلة بعد أيام من انطلاق المرحلة الأولى لعمليات انتشال الجثامين، التي باشرت خلالها طواقم الدفاع المدني أعمال البحث في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ضمن جهود متواصلة للوصول إلى ضحايا القصف الإسرائيلي الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

ويشار إلى أن جهاز الدفاع المدني ينفّذ عملياته في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة، ما يضطر الطواقم إلى الاعتماد على آليات متهالكة وإمكانات محدودة، الأمر الذي يبطئ عمليات البحث والانتشال ويزيد من صعوبة الوصول إلى الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين