الاحتلال يعتقل 10 شبان وفتية خلال اقتحامات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عشرة شبان وفتية خلال اقتحامات نفذتها في محافظات رام الله وجنين وبيت لحم وأريحا في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها.

ففي قرية المغير شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: علاء عبد الحميد أبو عليا، وبهاء يوسف النعسان، ومؤيد سميح النعسان، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ويأتي ذلك بعد أيام من اقتحام قوات الاحتلال للقرية وإطلاقها الرصاص باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما أُعلن أمس السبت عن استشهاد الفتى فادي النعسان (17 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاصة في الفخذ خلال ذلك الاقتحام.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بلال أبو زيد، وهو أسير محرر، وأحمد أبو جديع، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فتية خلال اقتحام المدينة، وهم: محمد شادي براهمة، ومالك شادي، ومحمد سمارة، ومجد ناصرية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شريف بسام البلبول (18 عامًا) من بلدة الخضر، عقب اقتحام البلدة والانتشار في عدد من أحيائها، قبل مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته

المصدر / فلسطين أون لاين