ممداني يثير عاصفة سياسية بحديثه عن اعتقال نتنياهو

أعلن رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، أنه يجري مشاورات مع الفريق القانوني للمدينة بشأن إمكانية توقيف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما أثار انتقادات من معسكر نتنياهو.

وقال ممداني، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" نُشرت السبت: "أعتقد أن مكان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو هو لاهاي، فهو متهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "هذا رأي يتبناه كثيرون، بالنظر إلى ما أسفرت عنه أفعاله خلال السنوات الماضية".

وأوضح ممداني أنه غير متأكد مما إذا كانت لديه صلاحية قانونية لإصدار توجيهات لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مؤكداً أن الأمر قيد الدراسة مع المستشارين القانونيين للمدينة. وقال: "سنفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك".

وتأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك خلال سبتمبر/أيلول.

وكان ممداني قد تعهد في وقت سابق بالعمل على تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، ومن بينهم نتنياهو.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، قد أعلنت في عام 2024 أنها وجدت "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل مسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وكالة فرانس برس.

في المقابل، سبق لنتنياهو أن اتهم ممداني بدعم حركة حماس، وقال في مقابلة إذاعية بُثت في نيويورك: "أعتقد أنه يكره أميركا في قرارة نفسه".

المصدر / فلسطين أون لاين