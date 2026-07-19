إذاعة تكشف سبب ترك الاحتلال لمواقعه على الحدود اللبنانية بدون تحصين

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19 يوليو 2026 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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القيادة الشمالية ووزارة حرب الاحتلال قررتا وقف مشروع تحصين 11 موقعاً عسكرياً على الحدود مع لبنان

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القيادة الشمالية ووزارة حرب الاحتلال قررتا وقف مشروع تحصين 11 موقعاً عسكرياً على الحدود مع لبنان، وذلك بسبب نقص في الميزانية المخصصة للمشروع.

وأوضحت الإذاعة، الأحد، أن الجيش ووزارة الجيش كانا قد شرعا خلال الأشهر الماضية في تنفيذ خطة واسعة لتعزيز حماية المواقع العسكرية من هجمات الطائرات المسيّرة الانتحارية، حيث تم التعاقد مع مقاول مدني لتنفيذ أعمال التحصين، التي شملت تركيب شبكات حماية ووسائل دفاع إضافية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري مطلع قوله إن أعمال التحصين توقفت بالكامل في جميع المواقع الواقعة على الحدود اللبنانية، بعد أن أوقفت وزارة الجيش سداد المستحقات المالية للمقاول المنفذ للمشروع.

ويأتي تعليق المشروع في ظل استمرار التحديات الأمنية على الجبهة الشمالية، وتصاعد المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تهديدات الطائرات المسيّرة، التي برزت بشكل لافت خلال المواجهات الأخيرة مع حزب الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #الجيش الإسرائيلي #وزارة الحرب #القيادة الشمالية #تحصينات المواقع الإسرائيلية

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