مستوطنون يحرقون منزلين ومسجدًا ويصيبون 4 مواطنين خلال اعتداء بالضفة

أحرق مستوطنون، فجر الأحد، منزلين ومسجدًا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وأصابوا أربعة مواطنين خلال اعتداء آخر على بلدة بيتا جنوب نابلس، في تصعيد جديد لاعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "حافات ماعون" اقتحموا القرية وأضرموا النار في منزلين يعودان للمواطنين كمال موسى ربعي ومحمود سلمان ربعي، إضافة إلى مسجد التوانة، مستخدمين مواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.

وأضاف أن المستوطنين عمدوا أيضًا إلى تكسير وتخريب ممتلكات المواطنين، بما في ذلك مركبة.

وفي جنوب نابلس، أصيب أربعة مواطنين برضوض، فجر اليوم، إثر اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة، واعتدت على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد 17 مواطنًا، وإقامة 42 بؤرة استعمارية، والاستيلاء على 4379 دونمًا من أراضي المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين