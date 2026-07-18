حماس تصف حظر بلجيكا استيراد منتجات المستوطنات: قرارا تاريخيا

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بإعلان الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وعدت الحركة، في تصريح، اليوم السبت، الإعلان قراراً تاريخياً ينسجم مع القيم الإنسانية ومع القانون الدولي الذي يجرّم الاستيطان، وخطوة مهمة نحو إفشال محاولات الحكومة الفاشية الصهيونية لإضفاء الشرعية على سياساتها الاستيطانية والتهويدية على أراضينا المحتلة.

ودعت حكومات العالم كافة إلى تبنّي قرارات مماثلة بمقاطعة الاحتلال ومستوطناته، واتخاذ خطوات فاعلة لعزله دولياً، ومحاسبته على الجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه، ودعم حق شعبنا في التخلّص من الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير.

وأعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، اليوم السبت، أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية قضية الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلال الاجتماع الذي استمر حتى ساعات الصباح، اتخذت الحكومة قرارا بحظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: