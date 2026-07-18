بلدية المغراقة تواصل أعمال إزالة الركام وفتح الطرقات

تواصل بلدية المغراقة بالتعاون مع مؤسسة UNDB والمركز السعودي للثقافة والتراث، أعمال إزالة الركام وفتح الطرقات في البلدة الواقعة وسط قطاع غزة.

وأوضحت البلدية، في بيان، اليوم السبت، أن الهدف من ذلك هو التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل حركة التنقل ووصول الخدمات إلى جميع المناطق المتضررة.

وذكرت أن هذه الأعمال تجرى رغم شح الإمكانيات والموارد اللازمة لتسريع وتيرة العمل، في ظل الدمار الذي طال المدينة بأكملها، حيث تُنفذ الأعمال وفق الإمكانيات المتاحة وبما يحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للسكان.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: