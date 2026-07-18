دلياني: الاحتلال يقتل أسرى تحت التعذيب ويخفي جثامينهم بين ركام غزة

قال المتحدث باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة "فتح" ديمتري دلياني: إن دولة الإبادة الإسرائيلية اختطفت الآلاف من أبناء شعبنا وأخضعتهم للتجويع والتعذيب والإهمال الطبي في سجونها ومعسكرات الاعتقال التابعة لجيشها.

وأضاف دلياني، في بيان، اليوم السبت، أن "دولة الاحتلال" قتلت أسرى تحت التعذيب، وألقت بجثامينهم وأخفتها تحت ركام غزة في مناطق يسيطر عليها جيشها الإرهابي، كما أغلقت المعتقلات أمام المحامين والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام.

وتطرق إلى تقارير تشريح الجثامين التي تسلمتها المؤسسات الصحية وأظهرت كسوراً في الأضلاع ونزيفا داخليا وإصابات في الرأس وهزالا شديدا وحرمانا من العلاج، كما تطابقت تلك النتائج مع شهادات أسرى محررين عن الضرب والتجويع واستشهاد معتقلين.

ونوه إلى أن المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة تحمي المدنيين الفلسطينيين، وتحظر المادة 49 اختطافهم ونقلهم خارج المناطق المحتلة، وتعد المادة 147 القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختطاف والحبس غير المشروع انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية وجرائم حرب

وفي هذا السياق، دعا المتحدث باسم "التيار الإصلاحي الديمقراطي" إلى تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة جنائية وتمكين الجهات الدولية من دخول المعتقلات والوصول إلى مواقع إخفاء جثامين الأسرى الشهداء، وتفكيك منظومة الاعتقال والاختطاف الإسرائيلية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: