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ممداني يدرس اعتقال نتنياهو

18 يوليو 2026 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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سلطات نيويورك تدرس إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ترجمة فلسطين أون لاين:

قال عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، إن سلطات المدينة تدرس من الناحية القانونية إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، استنادًا إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ممداني قوله، في تصريحات صحفية، إن "مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي"، في إشارة إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا أن مسألة تنفيذ أي إجراء قانوني بحقه "قيد النقاش الجاد" مع الدائرة القانونية في المدينة.

ووصف ممداني نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، معتبرًا أن هذا التوصيف يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وما ترتب على الحرب في قطاع غزة، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه غير متأكد من امتلاكه الصلاحيات القانونية التي تخول شرطة نيويورك اعتقال رئيس حكومة أجنبي.

وأضاف: "سنفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك، لكننا لن نسن قوانيننا الخاصة لتحقيق هذا الهدف".

وكان ممداني قد أعلن خلال حملته الانتخابية لرئاسة بلدية نيويورك أنه سيعمل على احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وتعهد حينها بالسعي إلى اعتقال نتنياهو إذا زار المدينة، كما وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

وربط ممداني مواقفه بتحولات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، معتبرًا أن الحرب على غزة أصبحت قضية مؤثرة في توجهات الناخبين، في ظل تصاعد الانتقادات داخل الحزب للسياسة الأمريكية تجاه "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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