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دراسة: المشي اليومي لمدة 30 دقيقة يعزز الصحة النفسية ويزيد التركيز

18 يوليو 2026 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
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أظهرت دراسة حديثة أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا قد يحقق فوائد كبيرة للصحة الجسدية والنفسية، إذ يساهم في تحسين المزاج، وتقليل مستويات التوتر، وزيادة القدرة على التركيز والإنتاجية.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة المشي بانتظام تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز إفراز هرمونات مرتبطة بالشعور بالسعادة، كما تقلل من مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

وأكدت الدراسة أن هذه الفوائد لا تتطلب ممارسة رياضة شاقة، بل يمكن تحقيقها من خلال المشي في الحدائق أو الشوارع الهادئة أو حتى داخل مراكز التسوق، مع الالتزام بالاستمرارية.

ويشدد مختصون على أهمية إدراج النشاط البدني البسيط ضمن الروتين اليومي، باعتباره وسيلة فعالة للحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصحة النفسية #المشي #التركيز

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