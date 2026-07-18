الصين تعلن تحالفًا عالميًا جديدًا لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي

أعلنت الصين إطلاق تحالف دولي جديد للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق العالمي بشأن تطوير التكنولوجيا ووضع أطر مشتركة لحوكمتها، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) المنعقد في مدينة شنغهاي.

ويضم التحالف، الذي يحمل اسم المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي، 29 دولة موقعة، ويهدف إلى تشجيع التعاون في الابتكار، وتبادل الخبرات، ودعم الاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توسيع مشاركة الدول النامية في صياغة قواعد الحوكمة العالمية لهذه التكنولوجيا.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمته خلال المؤتمر، أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتعزيز التنمية المشتركة، داعيًا إلى تجنب احتكار التكنولوجيا أو استخدامها كوسيلة للإقصاء، ومشددًا على أهمية بناء منظومة عالمية أكثر انفتاحًا وتعاونًا في هذا المجال. كما أعلن عن مبادرات تشمل توفير برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي لآلاف المتخصصين من الدول النامية خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل احتدام المنافسة العالمية على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مساعٍ صينية لتعزيز حضورها في رسم مستقبل حوكمة التكنولوجيا عالميًا، في مقابل مبادرات تقودها الولايات المتحدة وشركاؤها في هذا المجال.

المصدر / فلسطين أون لاين