هيئة البث الإسرائيلية: المشروع التجريبي للانسحاب من جنوب لبنان لم يبدأ

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ بعد.

ولفتت إلى أن "الجيش الإسرائيلي" سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان.

وقالت إن "إسرائيل" طالبت أن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله.

يأتي الحديث عن "المشروع التجريبي" في إطار اتصالات تقودها الولايات المتحدة وفرنسا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان، الذي دخل حيز التنفيذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتنص التفاهمات على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جنوبي لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتعزيز وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، مع إبعاد المظاهر المسلحة لـ"حزب الله" عن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

ورغم مرور أشهر على الاتفاق، لا تزال "إسرائيل" تبقي قواتها في عدد من النقاط الحدودية التي تعتبرها "استراتيجية".

المصدر / فلسطين أون لاين