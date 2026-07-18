مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026: موعد فرنسا وإنجلترا والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم نحو ملعب "هارد روك"، حيث يستعد المنتخبان الفرنسي والإنجليزي لخوض مواجهة من العيار الثقيل لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في مباراة تمثل صداماً كلاسيكياً بين عملاقين يبحثان عن ختام مشرف للمونديال.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة نظراً للتاريخ الحافل بالمواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث يسعى "الديوك" الفرنسية لتأكيد تفوقهم التاريخي، بينما يطمح "الأسود الثلاثة" الإنجليزية لتعويض خيبات الأدوار الإقصائية وتحقيق انتصار يعزز مسيرتهم في البطولة.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم 2026

تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في التوقيت التالي:

* المواجهة: فرنسا وإنجلترا تحديد صاحب المركز الثالث.

* التاريخ: 19 يوليو 2026.

* المكان: ملعب هارد روك.

* التوقيت: تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

- الساعة 00:00 الثانية عشرة صباحاً بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

- الساعة 22:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال القنوات التالية:

* beIN Sports MENA Max 2.

* beIN Sports MENA Max 4.





نظرة على استعدادات الفريقين

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد رحلة قوية في البطولة، رغم تعثره الأخير أمام إسبانيا، في حين يأمل المنتخب الإنجليزي في استغلال أوراقه الرابحة لإنهاء البطولة على منصة التتويج الشرفية. وتُعد هذه المباراة فرصة للجهازين الفنيين لإعادة تقييم الأداء والاعتماد على العناصر الشابة والخبرات لفرض السيطرة الميدانية.

تاريخياً، تميل الكفة لصالح فرنسا في المواجهات الخمس الأخيرة، إلا أن كرة القدم لا تعترف إلا بما يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يجعل التوقعات مفتوحة على كافة الاحتمالات.

في رأيك، هل ستشهد هذه المباراة طابعاً هجومياً مفتوحاً من كلا المنتخبين، أم سيغلب الحذر الدفاعي على رغبة الفريقين في خطف المركز الثالث؟