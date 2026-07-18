فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دراسة: المشي اليومي لمدة 30 دقيقة يعزز الصحة النفسية ويزيد التركيز

الصين تعلن تحالفًا عالميًا جديدًا لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي

3 شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية شرق غزة

"إسرائيل" بلا عيون في غزة

هيئة البث الإسرائيلية: المشروع التجريبي للانسحاب من جنوب لبنان لم يبدأ

مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026: موعد فرنسا وإنجلترا والقنوات الناقلة

أيباك تعلق التبرعات لنواب ديمقراطيين بعد تصويتهم لصالح خفض المساعدات لـ"إسرائيل"

قاضٍ تونسي يرفض الإفراج عن ناشط في "أسطول الصمود"

رئيس "الشاباك" يوقف ملاحقة مشتبهين بـ"الإرهاب اليهودي" في الضفة

الهليس: ارتفاع غير مسبوق في أسعار قطع الغيار يهدد بانهيار قطاع النقل

أيباك تعلق التبرعات لنواب ديمقراطيين بعد تصويتهم لصالح خفض المساعدات لـ"إسرائيل"

18 يوليو 2026 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
...

أيباك تعلق التبرعات لنواب ديمقراطيين بعد تصويتهم لصالح خفض المساعدات لإسرائيل

كشف موقع "بوليتيكو" أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) علّقت التبرعات الإلكترونية لعدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، عقب تصويتهم هذا الأسبوع لصالح مقترح يدعو إلى خفض المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل.

وبحسب التقرير، أزالت لجنة العمل السياسي التابعة لـ"أيباك" أزرار التبرع لأكثر من 12 نائبًا ديمقراطيًا من صفحتها الإلكترونية، والتي تضم عادة النواب الحاليين الذين تصفهم المنظمة بأنهم "يقفون إلى جانب إسرائيل".

وضمت قائمة النواب الذين حُجبت عنهم التبرعات النائبة كاثرين كلارك، وهي الثانية في القيادة الديمقراطية بمجلس النواب، والنائب جو نيغوس، عضو القيادة الحزبية، إلى جانب النائب بات رايان، الذي كان قد أعلن سابقًا رفضه تلقي أي دعم مالي من "أيباك" بعد التصويت.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، ديرين سوزا، إن أعضاء "أيباك" يقدّرون المشرعين الذين "يتمسكون بالمبادئ"، معربة عن خيبة أمل المنظمة تجاه من لم يتخذوا هذا الموقف.

وأشار "بوليتيكو" إلى أن نسخة مؤرشفة من الموقع الإلكتروني لـ"أيباك" تُظهر أن أزرار التبرع كانت لا تزال مفعّلة حتى 6 يوليو/تموز الجاري، كما تضمنت آنذاك رسالة شكر لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي تقديرًا لدعمها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، قبل أن تُزال لاحقًا، إلى جانب رسالة مماثلة كانت موجهة للنائبة الديمقراطية جوليا براونلي.

المصدر / الجزيرة نت
#إسرائيل #المساعدات #نواب ديمقراطيون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة