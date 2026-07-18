رئيس "الشاباك" يوقف ملاحقة مشتبهين بـ"الإرهاب اليهودي" في الضفة

كشفت القناة 13 العبرية أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، دافيد زيني، يمنع تنفيذ عمليات استخباراتية تستهدف مستوطنين يهودًا في الضفة الغربية، كما يرفض المصادقة على إجراءات قد تؤدي إلى اعتقال مشتبهين في قضايا تصنفها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضمن ما يُعرف بـ"الإرهاب اليهودي".

ونقلت القناة عن مسؤولين في "الشاباك" قولهم إن زيني لا يرى وجود ظاهرة منظمة لـ"الإرهاب اليهودي" داخل الضفة الغربية، ويعتبر أن الاعتداءات التي ينفذها بعض المستوطنين تقتصر على "مجموعة صغيرة من الفتيان الخارجين عن القانون"، وهو موقف أثار انتقادات داخل الجهاز، بحسب التقرير.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي تشمل إحراق منازل ومركبات، والاعتداء على السكان وممتلكاتهم، وهي هجمات تصنفها جهات أمنية إسرائيلية على أنها أعمال ذات دوافع قومية تندرج ضمن ما يُعرف بـ"الإرهاب اليهودي".

وفي المقابل، تتهم منظمات حقوقية ودولية سلطات الاحتلال بعدم اتخاذ إجراءات رادعة لوقف عنف المستوطنين، مؤكدة أن وتيرة هذه الاعتداءات ارتفعت بشكل كبير منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين