فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهليس: ارتفاع غير مسبوق في أسعار قطع الغيار يهدد بانهيار قطاع النقل

قناة عبرية: إيران لم تقف مكتوفة الأيدي وردت بعنف على الضربات الأمريكية

صحة غزة: 1,144 شهيدًا منذ وقف النار في غزة

افتتاح بطولة الكرة الشاطئية اليوم بمشاركة 13 ناديًا في غزة

3 شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية شرق غزة

بين فقد أخته ووجع الجسد.. فيصل ينتظر بارقة أمل للعلاج خارج غزة

عمالة الأطفال تتوسع في غزة مع فقدان المعيل وانهيار الدخل

حين تصبح دبلوماسية ملادينوف مرآة لرواية الاحتلال

بين بيانات الإدانة وجرافات الاستيطان!

العطش تحت النار.. رصاص الاحتلال يحاصر نازحي "الإقليمي"

قناة عبرية: إيران لم تقف مكتوفة الأيدي وردت بعنف على الضربات الأمريكية

18 يوليو 2026 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قالت مراسلة القناة 13 العبرية للشؤون السياسية، غيلي كوهين، إن إيران لم تقف مكتوفة الأيدي عقب ليلة جديدة من الضربات الأمريكية، مشيرة إلى أن الرد الإيراني اتسم بالعنف وشمل إطلاق صواريخ باتجاه عدة دول في المنطقة.

وأضافت كوهين أن الهجمات الصاروخية الإيرانية استهدفت منطقة ينبع غربي السعودية، إلى جانب إطلاق صواريخ باتجاه الأردن والكويت والبحرين، وكذلك إقليم كردستان شمالي العراق، في إطار الرد على الهجمات الأمريكية الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كثفت واشنطن خلال الأيام الأخيرة ضرباتها على أهداف عسكرية وبنى تحتية إيرانية، قالت إنها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

في المقابل، توعدت طهران برد واسع على الهجمات، ونفذت سلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع وقواعد ومناطق في عدد من دول الإقليم، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #أمريكا #الطائرات المسيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة