قناة عبرية: إيران لم تقف مكتوفة الأيدي وردت بعنف على الضربات الأمريكية

قالت مراسلة القناة 13 العبرية للشؤون السياسية، غيلي كوهين، إن إيران لم تقف مكتوفة الأيدي عقب ليلة جديدة من الضربات الأمريكية، مشيرة إلى أن الرد الإيراني اتسم بالعنف وشمل إطلاق صواريخ باتجاه عدة دول في المنطقة.

وأضافت كوهين أن الهجمات الصاروخية الإيرانية استهدفت منطقة ينبع غربي السعودية، إلى جانب إطلاق صواريخ باتجاه الأردن والكويت والبحرين، وكذلك إقليم كردستان شمالي العراق، في إطار الرد على الهجمات الأمريكية الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كثفت واشنطن خلال الأيام الأخيرة ضرباتها على أهداف عسكرية وبنى تحتية إيرانية، قالت إنها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

في المقابل، توعدت طهران برد واسع على الهجمات، ونفذت سلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع وقواعد ومناطق في عدد من دول الإقليم، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.

المصدر / فلسطين أون لاين