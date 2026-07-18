1144 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار... وارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,269

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، وصول 19 شهيدًا و60 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي، السبت أن من بين الشهداء 16 شهيدًا جدد، وشهيدًا واحدًا متأثرًا بجراحه، إضافة إلى شهيدين جرى انتشالهما من تحت الأنقاض.

وأكدت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر ارتفع إلى 1,144 شهيدًا و3,703 إصابات، إضافة إلى 802 حالة انتشال.

وبحسب الإحصائية التراكمية للوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,269 شهيدًا و173,811 مصابًا، وسط تحذيرات من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين