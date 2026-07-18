افتتاح بطولة الكرة الشاطئية اليوم بمشاركة 13 ناديًا في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يفتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم، منافسات النسخة السابعة من بطولة كرة القدم الشاطئية لأندية قطاع غزة، على ملعب النادي البحري على شاطئ بحر مدينة غزة، برعاية مؤسسة فلسطين الغد للتنمية المجتمعية.

ويشارك في البطولة 13 ناديًا من الدرجتين الممتازة والأولى، جرى توزيعها على أربع مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

ويشهد اليوم الافتتاحي مباراتين، إذ يلتقي خدمات الشاطئ مع غزة الرياضي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، فيما يواجه اتحاد الشجاعية نظيره الأهلي الفلسطيني عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

وكلّفت لجنة الحكام الحكم الدولي محمود أبو مصطفى، والحكم محمد الغول، بإدارة مباراتي اليوم الأول، ويعاونهما مرسيل أبو شدق ومحمد الزعانين.

وكان الاتحاد قد نظم ورشة عمل لحكام البطولة في قاعة نادي اتحاد دير البلح، بإشراف المحاضر الآسيوي إبراهيم المنصوري، وشملت شرح تعديلات قانون كرة القدم الشاطئية للموسم 2025-2026، إلى جانب مناقشة عدد من الحالات التحكيمية والاستماع إلى مداخلات الحكام.

ورصد الاتحاد جوائز مالية للفائزين، إذ يحصل البطل على 2000 دولار، والوصيف على 1000 دولار، فيما ينال هداف البطولة، وأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى جائزة مالية قدرها 100 دولار لكل منهم، كما ستمنح اللجنة المنظمة جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، بدعم من المؤسسة الراعية.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية لانطلاق البطولة، بعد تجهيز ملعب المنافسات وفق الإمكانيات المتاحة وبما يتوافق مع متطلبات اللعبة.

وتنطلق البطولة هذا العام في ظروف استثنائية، بعد توقف النشاط الرياضي في قطاع غزة لما يقارب ثلاث سنوات، وتعرض معظم المنشآت الرياضية للتدمير، إلى جانب استشهاد عدد من أبرز لاعبي ومواهب اللعبة، في مشهد يعكس إصرار الأسرة الرياضية على استئناف النشاط ومواصلة الحياة الرياضية رغم التحديات.

المصدر / فلسطين أون لاين