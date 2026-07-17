القناة 12: واشنطن تستعد لإرسال طائرات تزود بالوقود إضافية إلى "إسرائيل"

ذكرت القناة 12 العبرية، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت "إسرائيل" بأنها سترسل عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية إلى 'تل أبيب"، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.

وبحسب التقرير، قال المسؤولون إن ترامب قد يصدر خلال الأيام المقبلة قرارًا بتصعيد العمليات العسكرية، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.

وأشار التقرير إلى أن الخيارات المطروحة تشمل استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مزيد من الضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية، بهدف دفن مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب على أعماق أكبر وإعاقة الوصول إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين