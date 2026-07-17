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استعدادات لإطلاق حملة دولية لنصرة الأسيرات الفلسطينيات

17 يوليو 2026 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف

أعلنت لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد المرأة الفلسطينية في تركيا، استعدادها لإطلاق حملة دولية داعمة للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة يوم الاثنين 20-7-2026، من خلال مؤتمر صحفي سيُعقد في إسطنبول، بمشاركة العديد من المؤسسات والاتحادات والشخصيات العلمائية، وعدد من الأسرى والأسيرات المحرين من سجون الاحتلال.

 وتأتي الحملة بعنوان "حريتُكنَّ واجبنا"، بمشاركة العديد من المؤسسات العربية والإسلامية، وشخصيات علمية وإعلامية ومجتمعية من مختلف دول العالم.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات، لا سيما الحوامل والأطفال المعتقلين، وما يتعرضون له من جرائم وحشية وانتهاكات للقانون الدولي داخل المعتقلات الصهيونية .

كما تسعى الحملة إلى حشد الدعم القانوني والسياسي والإعلامي للضغط من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الأسيرات، والعمل على إطلاق سراحهنَّ من سجون الاحتلال.

ودعا القائمون على الحملة أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى المشاركة الواسعة في الحملة الإعلامية الرقمية، بهدف إيصال صوت الأسيرات إلى العالم، وفضح الانتهاكات الصهيونية المرتكبة بحقهن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أمهات الأسيرات

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