تزايد الهجرة العكسية من "إسرائيل" بسبب الأوضاع الأمنية

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن صافي عدد المغادرين من "إسرائيل" بلغ نحو 103 آلاف و900 شخص خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، في ظل تزايد الهجرة العكسية المرتبطة بالأوضاع الأمنية والانقسامات الاجتماعية والأزمة السكنية.

وأفادت الصحيفة العبرية، في تقريرها، اليوم الجمعة، بمغادرة 37 ألفًا و800 شخص خلال عام 2022، مقابل عودة 22 ألفًا و300، فيما ارتفع عدد المغادرين في عام 2023 إلى 59 ألفًا و400 شخص مقابل عودة 29 ألفًا و600.

وذكرت أن عام 2024 شهد أعلى معدلات المغادرة، إذ غادر 82 ألفًا و800 شخص، مقابل عودة 24 ألفًا و200 فقط، ليبلغ صافي المغادرين خلال العام 58 ألفًا و600 شخص.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المغادرين خلال السنوات الثلاث بلغ 180 ألف مستوطن، في حين بلغ صافي الهجرة بعد احتساب العائدين نحو 104 آلاف شخص، مرجعة ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها التدهور الأمني، والانقسامات الداخلية، وصعوبة امتلاك المساكن.

وكان تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع لكنيست الاحتلال قد رصد تصاعداً لافتًا في الهجرة العكسية من داخل "إسرائيل"، خاصة في أوساط الكفاءات العلمية والأكاديمية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المغادرين منذ اندلاع الحروب.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: