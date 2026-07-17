عقار "ليبفيندرا" كأول دواء في صورة حبوب لخفض الكوليسترول

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء فموي من نوعه يستهدف بروتين PCSK9 لخفض الكوليسترول الضار، في خطوة قد توفر خيارا أسهل وأقل تكلفة للمرضى مقارنة بعلاجات الحقن.

ويحمل الدواء الجديد اسم "ليبفيندرا" (إنليستيد)، ويعمل على تثبيط بروتين PCSK9 الذي يحد من قدرة الجسم على إزالة الكوليسترول الضار (LDL) من الدم.

ويؤخذ الدواء مرة واحدة يوميا إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، لعلاج البالغين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، وكذلك المصابين بفرط كوليسترول الدم العائلي غير المتجانس (HeFH)، وهو اضطراب وراثي يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وتأتي أهمية هذا العلاج من كونه بديلا فمويا لمثبطات PCSK9 التي كانت متاحة سابقا على شكل حقن، وهي أدوية فعالة في خفض الكوليسترول لكنها قد تكون مكلفة، إذ تتراوح أسعارها بين 500 و600 دولار شهريا أو أكثر، كما أن بعض المرضى يفضلون تجنب الحقن.

وقالت جولي كانينغهام، المتحدثة باسم شركة ميرك المطورة للدواء، إن سعر "ليبفيندرا" سيبلغ 315 دولارا للعبوة التي تكفي لمدة 30 يوما، ومن المتوقع أن يصل إلى الصيدليات خلال أسابيع قليلة.

وجاءت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعد تجربتين سريريتين شملتا 3207 بالغين كانوا يتناولون بالفعل أعلى جرعة من أدوية الستاتين التي يمكنهم تحملها.

وأظهرت الدراسة الأولى، التي شملت أشخاصا مصابين بمرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي (ASCVD) أو المعرضين لخطر الإصابة به، أن الدواء خفض متوسط مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 56% بعد 24 أسبوعا مقارنة بالدواء الوهمي، بعدما كان المستوى الأساسي 96 ملغم/ديسيلتر.

أما الدراسة الثانية، التي ركزت على البالغين المصابين بفرط كوليسترول الدم العائلي غير المتجانس، فأظهرت انخفاضا بنسبة 59% في مستويات الكوليسترول الضار، بعدما كان متوسطه 119 ملغم/ديسيلتر.

ويحدث تصلب الشرايين القلبي الوعائي نتيجة تراكم اللويحات داخل الأوعية الدموية التي تغذي القلب، ويعد ارتفاع الكوليسترول الضار أحد العوامل الرئيسية التي تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الآثار الجانبية للدواء ظهرت بمعدلات مشابهة تقريبا للدواء الوهمي في إحدى التجارب، بينما كان الإسهال والدوار أكثر شيوعا لدى المشاركين الذين تناولوا "ليبفيندرا" في تجربة مرضى فرط كوليسترول الدم العائلي غير المتجانس.

كما توقف عدد متقارب من المرضى في المجموعتين عن العلاج بسبب الآثار الجانبية.

وتشير بيانات سابقة إلى أن مثبطات PCSK9 التي تعطى عن طريق الحقن تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 20% لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر. وتعمل شركة ميرك حاليا على إجراء تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كان "ليبفيندرا" يحقق فوائد مماثلة.

ورحب أطباء القلب بالموافقة على الدواء، إذ قال الدكتور كريستوفر كانون، طبيب القلب في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، لصحيفة "نيويورك تايمز": "أنا سعيد للغاية". وأضاف الدكتور ديفيد مارون، طبيب القلب الوقائي في جامعة ستانفورد، أن الدواء قد يمثل تغييرا مهما مقارنة بتكلفة مثبطات PCSK9 التي تعطى بالحقن.

وقال الدكتور دين لي، رئيس مختبرات أبحاث ميرك، إن الشركة تسعى إلى جعل خفض الكوليسترول باستخدام هذا الدواء إجراء روتينيا يشبه تناول أدوية الستاتين، بحيث يتمكن أطباء الرعاية الأولية أيضا من وصفه، وليس أطباء القلب فقط.

وتوصي الإرشادات الحديثة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب بخفض مستوى الكوليسترول الضار إلى أقل من 70 ملغم/ديسيلتر لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وإلى أقل من 55 ملغم/ديسيلتر لدى الفئات الأعلى خطرا، مثل الناجين من النوبات القلبية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: