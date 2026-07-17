ليبيا تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد باحتياطي يناهز 195 مليون برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اكتشاف حقل نفطي جديد يحمل اسم "الإعصار"، باحتياطي يُقدر بنحو 195 مليون برميل وبطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ نحو 5 آلاف برميل يوميا.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومية)، التي تدير كامل قطاع المحروقات (نفط وغاز) في البلاد، اليوم الجمعة،

وأعلنت مؤسسة النفط عن تجارية اكتشاف حقل (الإعصار) الذي حققته شركة (أو إم في) النمساوية"، وذلك عقب حفر البئر (B1-106/4) واستكمال تقييم خطة التطوير المقدمة من الشركة والتي أكدت نتائجها الجدوى التجارية للاكتشاف.

وأوضحت أن إجمالي المخزون المقدر للاكتشاف يبلغ نحو 195 مليون برميل من النفط في مكمني "السبيل" العلوي والسفلي (في حوض سرت النفطي/ وسط ويمتد شرقا).

وذكرت أن القدرة الإنتاجية المتوقعة للبئر تبلغ نحو 5 آلاف برميل يوميا.

وأكدت أن شركة الزويتينة للعمليات النفطية (تتبع للمؤسسة الوطنية للنفط) ستتولى تنفيذ أعمال تطوير الاكتشاف، بصفتها المشغل.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن قرب موقع الاكتشاف من التسهيلات السطحية سيسهم في تسريع عمليات التطوير ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت ممكن بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز القطاع النفطي في ليبيا.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت حكومة الوحدة الليبية، المعترف بها دوليا، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز في ليبيا داعية الشركات النفطية للعودة للعمل.

ويبلغ انتاج ليبيا الحالي من النفط أكثر من 1.4 مليون برميل يوميا، حسب آخر إحصائية للمؤسسة نشرتها عبر موقعها الالكتروني.

وليبيا، التي تعفيها منظمة (أوبك) من قرار تخفيض الإنتاج، تعتمد بنسبة 90 في المئة على مبيعات النفط لتمويل ميزانيتها العامة، وتملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

المصدر / طرابلس/ فلسطين أون لاين: