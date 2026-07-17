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حماس: الاحتلال يمعن في تنفيذ جرائمه أمام الوسطاء والعالم

17 يوليو 2026 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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مجزرة إسرائيلية بحق المدنيين في مخيم النصيرات.

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن جيش الاحتلال الإرهابي يمعن في تنفيذ جرائمه وانتهاكاته الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أمام سمع وبصر الوسطاء والعالم.

وأكدت حماس، في بيان، اليوم الجمعة، تعقيبا على جريمة إسرائيلية لاستهداف مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات، أن هذه الجرائم المستمرة في القطاع لن تفلح في كسر إرادة الحياة والبقاء لدى شعبنا رغم وحشية الاحتلال وخططه الرامية إلى استمرار المعاناة والتهجير.

وجددت مطالبتها للوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة، بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل الإرهاب الصهيوني، وآلة القتل والحصار المستمرة ضد شعبنا في غزَّة.

وأسفرت مجزرة إسرائيلية جديدة عن ارتقاء 7 مواطنين وإصابة 20 آخرين أثناء مشاركتهم في تشيع جنازة أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط القطاع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #جيش الاحتلال الإسرائيلي #اتفاق وقف إطلاق النار

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