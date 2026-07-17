حماس تطالب أجهزة السلطة بالإفراج عن طبيبة معتقلة سياسيًا

مددت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقال الأسيرة المحررة الطبيبة شيماء أبو غالي من مخيم جنين لمدة 15 يوماً إضافياً.

وذكرت مصادر محلية، أن قرار التمديد جاء على خلفية سياسية.

يُذكر أن أبو غالي لم يمضِ على الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي سوى ثلاثة أشهر.

واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تمديد أجهزة أمن السلطة اعتقال الأسيرة المحررة الطبيبة أبو غالي، وعدت هذه الخطوة تجاوزا صارخا للقيم الوطنية وانتهاكا خطيرا للنسيج الاجتماعي وإساءة بالغة لتضحيات الأسرى والأسيرات.

وأكدت حماس، في بيان، اليوم الجمعة، رفضها القاطع لاستمرار سياسة الاعتقال السياسي بكافة أشكالها، مشيرة إلى أن ملاحقة الأسرى المحررين عبر سياسة "الباب الدوار" تمثل خدمة مباشرة للاحتلال الذي يواصل حربه المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن واجب المرحلة يستدعي انخراط السلطة وأجهزتها في مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية، بدلاً من ملاحقة واعتقال خيرة أبناء شعبنا.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن الطبيبة أبو غالي، والمعتقلين السياسيين كافة، ووقف عمليات الملاحقة والتنكيل على خلفية الانتماء أو الرأي.

وطالبت حماس الفصائل والقوى والمؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانب المعتقلين والضغط بكل قوة لوقف مهزلة الاعتقال السياسي وضمان حريتهم.

وتكرار تدين لجان ومؤسسات حقوقية فلسطينية ما وصفته بـ"الجريمة الوطنية المتواصلة" من قبل أجهزة أمن السلطة، والمتمثلة في الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، معتبرة أن هذه السياسات حولت سجون السلطة إلى "بوابات تسليم غير معلنة" لقوات الاحتلال.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: