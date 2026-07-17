بيانات أممية ترصد بالأرقام أماكن توزيع سكان قطاع غزة

أظهرت بيانات، نسبت لمصادر أممية، أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ نحو 2,136,276 نسمة، يتوزعون على خمس محافظات، في ظل استمرار موجات النزوح الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية وتغير أماكن تمركز السكان داخل القطاع.

وبحسب البيانات، تضم محافظة خان يونس أكبر عدد من السكان بواقع 715,147 نسمة، تليها محافظة غزة بـ673,829 نسمة، ثم محافظة الوسطى بـ617,200 نسمة، فيما يبلغ عدد سكان محافظة الشمال 118,600 نسمة، في حين انخفض عدد سكان محافظة رفح إلى 11,500 نسمة فقط.

وتشير الأرقام إلى خلو عدد من البلدات والمناطق، بينها بيت حانون، وأم النصر، وعبسان الجديدة، وعبسان الكبيرة، والفخاري، وبني سهيلا، وخزاعة، والشوكة، من السكان، في حين تتركز الكثافة السكانية بصورة رئيسية في مدن غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات.

وتعكس هذه التوزيعات التحولات الديموغرافية الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية نتيجة أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية المتواصلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية سكان قطاع غزة تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، فيما يعيش مئات الآلاف في مراكز إيواء مؤقتة أو تجمعات مكتظة وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية ونقص شديد في الخدمات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين