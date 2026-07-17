الفيفا تعلن طاقم تحكيم نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

متابعة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وسيساعد فينتشيتش مواطناه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما تم اختيار الحكم الأردني أدهم مخادمة حكماً رابعاً، ومواطنه محمد الكلاف حكماً مساعداً احتياطياً، بينما يتولى الألماني باستيان دانكيرت مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

ويعد إسناد إدارة النهائي إلى فينتشيتش تتويجاً لمسيرته في البطولات الكبرى، إذ سبق له إدارة مباريات بارزة في دوري أبطال أوروبا والبطولات الدولية، فيما يواصل الحكمان الأردنيان مخادمة والكلاف حضورهما في أكبر المحافل العالمية، في إنجاز جديد للتحكيم العربي.

ويقام النهائي المرتقب بين الأرجنتين، حاملة لقب النسخة الماضية، وإسبانيا التي بلغت النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها بلقب مونديال 2010، بعد مشوار قوي للمنتخبين في البطولة، وسط ترقب جماهيري واسع للمواجهة التي ستحدد بطل النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً.





المصدر / فلسطين أون لاين