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وكيل محمد صلاح يكشف موعد الإعلان عن فريقه الجديد

17 يوليو 2026 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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محمد صلاح

تحدث وكيل أعمال النجم محمد صلاح، رامي عباس عن مستقبل اللاعب، مشيرا إلى أنه ربما يتم الكشف عن النادي الجديد لقائد منتخب (الفراعنة) “قريبا جدا”.

ويثير صلاح الكثير من التكهنات بشأن وجهته القادمة، والتي لم تحسم بعد، لا سيما عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري، الذي تألق بشكل لافت معه، ليقوده لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر رامي عباس عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس” الجمعة “نحن مازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل ولكن قد نعرف ذلك قريبا جدا”.

وأضاف “ليس من أسلوبنا الدخول في نقاشات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها لمجرد إثارة الضجة”.

وكانت تقارير إخبارية أشارت في الأيام الماضية عن اهتمام عدد من الأندية في تركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بالحصول على خدمات صلاح، الذي أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول في ختام الموسم المنصرم، بالإضافة إلى ناديه السابق تشيلسي الإنكليزي.

وخاض صلاح 442 مواجهة مع ليفربول، طوال 9 سنوات قضاها داخل قلعة (آنفيلد)، حيث سجل خلالها 257 هدفا وقام بـ123 تمريرة حاسمة لزملائه.

المصدر / وكالات
#ليفربول #محمد صلاح #مصر

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