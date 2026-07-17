الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في شهر ونصف والدولار ينخفض

يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، اليوم الجمعة، إذ أدى تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ​مما زاد من الضغوط التضخمية، وعزّز احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.

‌وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3988.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول تموز/ يوليو.

واستقرّّت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب، تسليم آب/ أغسطس، عند 3992 دولارا.

ومع ذلك، فقد المعدن ​الأصفر 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ ⁠مطلع حزيران/ يونيو، إذ تجاوز الأثر الناجم عن التوتر جراء الحرب على إيران، ​تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأميركية لشهر حزيران/ يونيو، والتي صدرت هذا ​الأسبوع، وجاءت أدنى من المتوقع.

وقال كبير محللي السوق في "كي.سي.إم تريد"، تيم واترر، إنه "حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع يعني أن المتداولين لم ​يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل".

وذكر أنه "لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ​قائمة، وتمثّل المخاوف حيال التضخم والعائدات القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وشنّت الولايات المتحدة ‌ضربات ⁠مكثفة، ليل الخميس - الجمعة، في تصعيد مستمر منذ أسبوع أدى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بشكل كبير.

الدولار

استقر الدولار، الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ دفع تقرير التضخم الأميركي الذي صدر هذا الأسبوع، والذي جاء أقل من المتوقع، ​المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ‌على رفع أسعار الفائدة قريبا، لكن تصاعد الهجمات، أثّر على المعنويات.

وفي أسواق العملات، بلغ اليورو 1.1445 دولار، متجها لتسجيل ارتفاع بنسبة 0.29 ​بالمئة خلال الأسبوع.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.3476 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب 0.56 بالمئة خلال الأسبوع، وهو ​الأسبوع الثالث على التوالي الذي يسجل فيه مكاسب في ظل تلاشي المخاوف بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وسجل الين 162.39 مقابل الدولار، مستقرا بالقرب من أدنى مستوى له في 40 عاما البالغ 162.84 ​الذي لامسه في بداية الشهر، فيما ظل المتعاملون يترقبون أي تدخل رسمي من ​طوكيو.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 100.72، متجها لتسجيل تراجع أسبوعي ‌0.24 ⁠بالمئة.

وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الأسبوع مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، لكن تدفقات الأموال إلى الملاذات الآمنة ساعدت في دعم العملة الأميركية.

وقال محللون في "أو.سي.بي.سي" في مذكرة: "يظل الدولار الأميركي عملة ​الملاذ الآمن، ذات ​العائد الأعلى ضمن ⁠عملات مجموعة الدول العشرة"، وفق "رويترز".

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المصدر / وكالات