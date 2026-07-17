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طهران: ارتفاع عدد القتلى في الهجمات الأمريكية إلى 38 قتيلا

17 يوليو 2026 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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قصف أمريكي سابق على العاصمة الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على إيران منذ 22 حزيران/يونيو إلى 38 قتيلاً وأكثر من 400 مصاب، وذلك عقب موجة غارات واسعة نُفذت ليل الخميس – الجمعة، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين واشنطن وطهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف مواقع وبنى تحتية، بينها جسور على الطريق الرابط بين بندر عباس وشيراز، إلى جانب مواقع في محافظة هرمزغان ومطار في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وفي تطور متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة التنف في جنوب شرقي سورية، مؤكداً أنه استهدف ما وصفه بـ"مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو".

ويأتي ذلك رغم إعلان الولايات المتحدة في شباط/فبراير الماضي سحب قواتها من القاعدة وتسليمها للسلطات السورية.
وامتدت تداعيات التصعيد إلى عدد من دول المنطقة، إذ أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت قطر.

وفي الأردن، أعلن الجيش أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو الأراضي الأردنية، مؤكداً عدم تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

كما أعلن الجيش الكويتي نجاح دفاعاته الجوية في التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما دوت صفارات الإنذار في البحرين، بالتزامن مع الغارات الأميركية الجديدة على إيران، ما يعكس اتساع رقعة التوتر العسكري في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
#التصعيد بين إيران وأمريكا

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