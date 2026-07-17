8 شهداء في غارة إسرائيلية على النصيرات يرفع العدد لـ12 شهيدا

استشهد 8 مواطنين في غارة إسرائيلية جوية على مجموعة من المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما يرفع عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم الجمعة إلى 12 شهيدا.

وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة صاروخ على الأقل صوب مجموعة من المواطنين أثناء مشاركتهم في جنازة أحد الشهداء من مسجد الشهيد أحمد ياسين.

وأفاد مستشفى العودة – النصيرات باستقبال 8 شهداء و20 إصابة وصفت جراحها بالمتفاوتة.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر الجمعة، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد سليمان إبراهيم فرج الله إثر قصف إسرائيلي على المخيم الجديد غربي مخيم النصيرات.

وفي مدينة خان يونس أفادت المصادر بإصابة خطيرة لامرأة في الرأس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكنيس جنوب غربي المدينة.

كما استشهدت المواطنة أنعام عبد الله العطار (52 عاماً) إثر استهدافها بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قرب مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستشهد الشاب طاهر عبد الواحد في قصف استهدف منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد محمد تيسير عبيد جراء قصف شقة سكنية قرب التاج مول بمدينة غزة.

وأسفرت الهجمات العدوانية عن إصابة ثلاثة مواطنين، أحدهم بجروح حرجة، إثر استهداف خيمة في شارع النخيل غربي دير البلح، وإصابة أربعة آخرين، بينهم إصابة خطيرة، في قصف استهدف مجموعة من المواطنين شمال غربي النصيرات، إلى جانب إصابة حرجة في قصف قرب دوار الشعبية شرقي مدينة غزة.

وشهدت الساعات الأخيرة قصفاً استهدف شقة سكنية في شارع المؤسسات غربي مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات شرقي مدينة خان يونس، وقصف مدفعي غربي رفح، إضافة إلى تحليق مكثف للطائرات المسيّرة وإطلاق نار من الزوارق الحربية والطيران المروحي في مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الهجمات في سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ تتواصل عمليات القصف وإطلاق النار والاستهداف المباشر في مختلف مناطق قطاع غزة، ما يؤدي بشكل شبه يومي إلى سقوط شهداء وجرحى، وسط تحذيرات أممية متكررة من تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد المخاطر على المدنيين.

وفي شمال القطاع، توغلت آليات الاحتلال قرب منطقة الترنس في بلدة جباليا، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وفي المنطقة الوسطى، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرقي قرية المصدر وشرقي مدينة دير البلح.