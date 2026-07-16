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ضمن مقترح لبن غفير

تعديل قانوني في "إسرائيل" يمهد لنقل تماسيح إلى سجن كتسيعوت

16 يوليو 2026 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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ضمن مقترح لبن غفير.. تعديل قانوني في "إسرائيل" يمهد لنقل تماسيح إلى سجن كتسيعوت

أفادت القناة 13 العبرية، الخميس، بأن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان أجرت تعديلاً على تصنيف التماسيح لتصبح ضمن فئة "الحيوانات البرية الخاضعة للرعاية"، بما يتيح نقلها إلى سجن كتسيعوت في النقب، تمهيداً لتنفيذ مقترح قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقضي بإحاطة السجن بالتماسيح.

وبحسب القناة، فإن التعديل يزيل عقبات قانونية كانت تحول دون نقل التماسيح إلى محيط السجن، في إطار خطة إجرامية جديدة تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وكان بن غفير قد طرح في وقت سابق مقترحاً يقضي بإنشاء خندق مائي يحيط بسجن كتسيعوت ويضم تماسيح، باعتباره وسيلة لمنع محاولات الهروب وتعزيز أمن السجن.

وأثار المقترح جدلاً واسعاً وانتقادات داخل إسرائيل، إذ اعتبره معارضون غير عملي ويحمل طابعاً استعراضياً.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول سياسات بن غفير في إدارة مصلحة السجون، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها بحق الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، والتي شملت تشديد ظروف الاعتقال وتبني سياسات إرهابية تجاههم.

المصدر / فلسطين أون لاين/ قناة مؤمن مقداد
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