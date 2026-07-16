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بلدية النصيرات: زيوت غير مطابقة للمواصفات تتسبب بتعطل مولدات المياه والصرف الصحي

16 يوليو 2026 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
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بلدية النصيرات: زيوت غير مطابقة للمواصفات تتسبب بتعطل مولدات المياه والصرف الصحي

حذّرت بلدية النصيرات من تداعيات استخدام زيوت غير مطابقة للمواصفات الفنية في تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، مؤكدة أن ذلك أدى إلى تعطل عدد من المولدات وخروجها عن الخدمة.

وأوضحت البلدية، في بيان صدر الخميس، أن الزيوت المتوفرة في السوق المحلي تبيّن أنها غير مناسبة لتشغيل المولدات، ما انعكس سلباً على استمرارية تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، وأثر على قدرتها في تزويد المواطنين بالمياه وفق الجداول المعلنة، إلى جانب تهديده بتوقف مضخات الصرف الصحي وحدوث طفح للمياه العادمة في عدد من المناطق.

وأضافت أن استمرار منع إدخال الزيوت الأصلية والمعتمدة يفاقم حجم الأعطال ويهدد بخروج المزيد من المولدات عن الخدمة.

وناشدت البلدية الجهات المختصة والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لإدخال الزيوت المطابقة للمواصفات وبالكميات اللازمة، لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية والحد من المخاطر الصحية والبيئية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوصف النصيرات #خدمات النصيرات والزوايدة

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