استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في رئاسة الحكومة

ترجمة فلسطين أون لاين:

أظهر استطلاع جديد نشرته "قناة i24NEWS" العبرية، تقدم رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في سؤال يتعلق بالشخص الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، في وقت أظهرت فيه النتائج استمرار تصدر حزب الليكود لخريطة الأحزاب رغم تراجعه بمقعد واحد.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة "Direct Polls"، حصل حزب الليكود على 28 مقعداً، منخفضاً بمقعد عن الاستطلاع السابق، فيما ارتفع حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت إلى 22 مقعداً بعد كسب مقعد إضافي، كما صعد الحزب الديمقراطي إلى 11 مقعداً.

وأظهرت النتائج استقرار حزب "معاً" وحزب "شاس" عند 9 مقاعد لكل منهما، فيما تراجع حزب "إسرائيل بيتنا" إلى 8 مقاعد، وحافظ حزب "يهودية التوراة الموحدة" على 8 مقاعد، بينما حصلت القائمة المشتركة و"عوتسما يهوديت" على 7 مقاعد لكل منهما، مع خسارة الأخيرة مقعداً واحداً.

كما منح الاستطلاع حزب الصهيونية الدينية برئاسة المتطرف بتسلئيل سموتريتش 6 مقاعد، فيما حافظت القائمة العربية الموحدة (رعام) على 5 مقاعد، في حين أخفقت أحزاب بيت الصهيونية برئاسة هيلي تروبر، وأزرق أبيض برئاسة بيني غانتس، وزيهوت برئاسة موشيه فيغلين، والحزب الاقتصادي، في تجاوز نسبة الحسم.

وأشارت النتائج إلى أن أحزاب الائتلاف الحالي ستحصل على 58 مقعداً مقابل 62 مقعداً لأحزاب المعارضة، ما يمنح الأخيرة أغلبية برلمانية إذا جرت الانتخابات وفق هذه الأرقام.

وفي سؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، تقدم غادي آيزنكوت بنسبة 47% مقابل 44% لبنيامين نتنياهو، فيما قال 9% من المشاركين إنهم لا يعرفون أو لم يحسموا موقفهم.

وأُجري الاستطلاع في 16 يوليو/تموز 2026 على عينة تمثيلية ضمت 550 شخصاً من البالغين في "إسرائيل"، بهامش خطأ يبلغ ±4.1%.

المصدر / فلسطين أون لاين