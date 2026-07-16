"جبل الهيكل" تستهدف الأقصى لمنع الوصول إليه

تصاعدت الدعوات داخل حزب الليكود الحاكم لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال مؤتمر نظمته ما تسمى "إدارة جبل الهيكل"، وهي جهة تنشط في الترويج لفرض سيادة الاحتلال على المسجد.

وبحسب ما كشف موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، الخميس، فقد دعا وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، مطالبين بمنع الفلسطينيين من الوصول إليه، في إطار تصعيد جديد يستهدف أحد أبرز المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في المؤتمر قولهم: "إذا لم يصعد اليهود بحرية للصلاة في المكان، فلا حاجة لأن يصل أحد هناك"، في تصريح يعكس دعوات متزايدة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، بما يتعارض مع الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وتزايد التحذيرات الفلسطينية من مخططات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد، وتقويض الوصاية الإسلامية عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين