حماس تدين استئناف العلاقات الكولومبية مع الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات، الاتفاق المعلن بين الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الكولومبية المقبلة، والذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، إلى جانب افتتاح سفارة كولومبية في القدس المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل قرارًا غير مسؤول وتعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الخميس، إن القرار يشكل تراجعًا عن المواقف التاريخية للشعب الكولومبي الداعمة للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويمنح الاحتلال غطاءً سياسيًا في وقت يواجه فيه عزلة دولية متزايدة بسبب جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وطالبت حماس الحكومة الكولومبية المقبلة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، مؤكدةً أنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وشددت الحركة على ضرورة عدم تقديم أي دعم أو غطاء دبلوماسي لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي إلى مواصلة عزل الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم.

المصدر / فلسطين أون لاين