جي دي فانس يتهم "إسرائيل" بمحاولة جرّ واشنطن إلى "حرب أبدية"

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرّح بأن رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين كانت له "صلات واضحة" بأعلى مستويات جهاز الموساد الإسرائيلي، إلى جانب الاستخبارات الأمريكية.

واتهم فانس "إسرائيل" بإدارة حملة تهدف إلى إبقاء الحرب مستمرة، قائلاً: "أعرف بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك أشخاصاً في حكومة "إسرائيل" يحاولون إبعادنا عن سياستنا لأنهم يريدون مواصلة الحملة العسكرية".

وأضاف، وفق ما نقلته "هآرتس"، أن جهات داخل "إسرائيل" "تحاول تغيير الرأي العام الأمريكي من أجل مواصلة الحرب إلى الأبد".

وشدد نائب الرئيس الأميركي على أن "إسرائيل" تخسر معركة الرأي العام في أميركا رغم محاولاتها التلاعب به لإبقاء الحرب مع إيران لأجل غير مسمى.

وفي منشور له، علّق الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة على تصريحات فانس بالقول: مفاجأة مدوّية نائب ترامب اعترف بأن إبستين كان على صلة بأعلى مستويات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. هذه التصريحات ليست عادية، فهي ستضيف مزيدا من الأعباء السياسية على "الكيان" وأدواته في الداخل الأمريكي. غزة أطلقت العنان للمطاردة الكبرى، ولن تتوقف حتى النهاية".

المصدر / فلسطين أون لاين