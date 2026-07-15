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فيفا يفاجئ الجماهير بقرار غير مسبوق في نهائي كأس العالم

15 يوليو 2026 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 ذكرت تقارير إعلامية أن فترة الراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، المقرر إقامتها الأحد المقبل، سيتم زيادتها لتصبح أكثر من 15 دقيقة، وذلك بسبب العرض الذي سيقام بين الشوطين.

ولم يتضح بعد المدة التي سيستمر فيها العرض، ولكن التقارير تتوقع أن العرض سيستمر لفترة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن قبل أسابيع مشاركة عدد من النجوم في العرض، من بينهم مادونا وشاكيرا وجاستن بيبر وفرقة كولدبلاي وفرقة “بي تي إس” الكورية الجنوبية، لكنه لم يكشف عن مدة العرض.

وتنص لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) على أن من حق اللاعبين الحصول على استراحة بين الشوطين لا تتجاوز 15 دقيقة، ولا يجوز تعديل مدتها إلا بموافقة حكم المباراة.

وقبل انطلاق المباراة النهائية، سيقام أيضا حفل الختام، الذي سيشهد عروضا لكل من لورا باوزيني ونيكول شيرزينغر وروبي ويليامز، إلى جانب صانع المحتوى الشهير على يوتيوب “آي شو سبيد”.

كما سيظهر الممثل الأمريكي توم كروز خلال الحفل، وقال فيفا إن العرض سيستعرض أبرز محطات البطولة التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

المصدر / وكالات
#فيفا #كأس العالم #المونديال

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