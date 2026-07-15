إيران: استمرار إغلاق مضيق هرمز مرتبط بوقف العمليات الأمريكية

أصدر الحرس الثوري الإيراني تهديدا جديداً لواشنطن، موضحاً أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً أمام الملاحة، وأنه لن يُسمح بخروج النفط والغاز من المنطقة طالما استمر العدوان الأمريكي في المنطقة.

ويتوافق البيان والتهديد مع تصريحات نُسبت إلى وسائل إعلام إيرانية رسمية وكذلك الحرس الثوري، إذ جاء فيه أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا حتى تتوقف العمليات أو التدخلات الأمريكية في المنطقة. كما ربطت إيران إعادة فتح المضيق بوقف "العدوان الأمريكي".

في المقابل، تنقل وكالات أنباء دولية أن هذا التهديد يأتي ضمن تصعيد أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، وأن إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يثير مخاوف كبيرة بسبب أهمية المضيق لتجارة النفط والغاز العالمية. كما تشير التقارير إلى أن الموقف الميداني والتصريحات المتبادلة ما زالت تتطور بسرعة.

المصدر / فلسطين أون لاين