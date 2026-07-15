مقتل مستوطن متأثرًا بإصابته في قصف صاروخي إيراني سابق

أعلنت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، صباح الأربعاء، مقتل مستوطن متأثرًا بجراح أصيب بها قبل نحو ثلاثة أشهر، إثر إصابة مباشرة بصاروخ إيراني استهدف مبنى سكنيًا في مدينة حيفا خلال المواجهة العسكرية مع إيران.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن المستوطن ظل يتلقى العلاج منذ إصابته في الهجوم الصاروخي، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه، لترتفع حصيلة قتلى ذلك الهجوم.

وشهدت المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران و"إسرائيل" في يونيو/حزيران 2026 تبادلًا واسعًا للهجمات الصاروخية والجوية، عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران.

وردّت طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مدن إسرائيلية، من بينها "تل أبيب"

وحيفا وبئر السبع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة في المباني والبنية التحتية.

وانتهت المواجهة بوقف لإطلاق النار بوساطة دولية بعد نحو أسبوعين من التصعيد، إلا أن تداعياتها لا تزال مستمرة مع إعلان وفيات جديدة بين المصابين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة خلال الهجمات.

المصدر / فلسطين أون لاين