مباراة اليوم إنجلترا ضد الأرجنتين: الموعد، الملعب، والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، إلى ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية، الذي يستضيف مواجهة "القمة" المنتظرة بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

تكتسب هذه المباراة طابعاً تاريخياً استثنائياً، حيث يطمح منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، إلى مواصلة رحلة الحفاظ على عرشه العالمي، بينما يسعى المنتخب الإنجليزي لرد الاعتبار وكتابة فصل جديد في تاريخ مشاركاته المونديالية بعد غياب طويل عن مواجهة التانجو في هذا المحفل الكبير.

تفاصيل المباراة

* المناسبة: كأس العالم 2026 دور نصف النهائي.

* أطراف اللقاء: إنجلترا ضد الأرجنتين.

* التاريخ: 15 يوليو 2026.

* توقيت المباراة:

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

- الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

- الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

* ملعب اللقاء: مرسيدس بنز (أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية)

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد الأرجنتين

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت الباقات التالية لنقل الموقعة مباشرة:

* beIN Sports MENA Max 1.

* beIN Sports MENA Max 2.

* beIN Sports MENA Max 3.

* beIN Sports MENA Max 4.





تعد هذه الموقعة صداماً تكتيكياً بين الانضباط التكتيكي للكرة الإنجليزية والمهارة الفردية اللاتينية، حيث لا مجال للتعويض في "مباراة العمر" التي ستحدد هوية الطرف الثاني في نهائي كأس العالم 2026، ليلحق بالمنتخب الإسباني الذي حجز مقعده بالفعل بعد فوزه بالأمس.