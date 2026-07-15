كتائب القسام تنفي تقريرًا صحفيًا عن محمد الضيف

نفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" بشأن القائد العام الشهيد محمد الضيف، مؤكدة أن المعلومات الواردة فيه لا تستند إلى أي مصدر رسمي في المقاومة.

وقالت الكتائب، في تصريح مقتضب، الأربعاء، إن ما جاء في التقرير "غير صحيح"، داعيةً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بها.

وأكدت كتائب القسام أن الإعلام العسكري التابع لها هو المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالأخبار والمعلومات الخاصة بالكتائب وقيادتها.





المصدر / فلسطين أون لاين