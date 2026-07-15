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تقرير: نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل

15 يوليو 2026 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيف)

يعتزم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، على أن يمكث في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، فيما لا تزال الزيارة خاضعة لتغييرات محتملة.

وبحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الثلاثاء، نقلًا عن عدة مصادر مطلعة، تجري اتصالات متقدمة لترتيب وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أفاد، الأحد الماضي، بأن نتنياهو يدرس السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، مرجحًا أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حال إتمام الزيارة.

وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قوله إنه "حتى هذه المرحلة، لا يتضمن جدول أعمال الرئيس ترامب للأسبوع المقبل زيارة لنتنياهو"، مضيفًا: "سنرى ما سيحدث".

وتوفي غراهام، مساء السبت، عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر ما وصفه مكتبه بأنه "مرض قصير ومفاجئ". وعُرف السيناتور الجمهوري بمواقفه الداعمة لـ"إسرائيل" وبعلاقته الوثيقة مع نتنياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين
#واشنطن #نتنياهو

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